Вашингтон, 23 января, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Действующая администрация Соединённых Штатов Америки активно содействует нелегальной иммиграции, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Эта администрация активно содействует нелегальной иммиграции», — написал Маск на своей странице в социальной сети X на фоне разрешения верховного суда США убрать забор из колючей проволоки, который был размещён вдоль границы Мексики и штата Техас.

Ранее Илон Маск, комментируя новость о закрытии школы в Нью-Йорке в связи с размещением на её территории нелегальных мигрантов, предположил, что власти США в скором времени начнут расселять мигрантов-нелегалов в домах простых американцев. Также предприниматель неоднократно обвинял президента Джо Байдена в проводимой им чрезмерно мягкой миграционной политике, указывая на тот факт, что число незаконных мигрантов в стране значительно увеличилось по сравнению с временами президентства Барака Обамы и Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 19 января Джо Байден в ходе выступления в Белом доме на конференции мэров городов США анонсировал скорую сделку в Сенате по изменению миграционной политики в обмен на одобрение помощи Украине. Глава государства признал, что стране необходимы значительные изменения политики на границе, в том числе изменения системы предоставления убежища иностранцам.