Брюссель, 23 января, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Рустемом Умеровым пообещала предоставить Киеву в 2024 году военную помощь на сумму €611 млн, полученных от замороженных российских активов, сообщило 23 января издание La Libre.

Дарья Антонова ИА Регнум

Сначала об этом сообщил Умеров в соцсети X (бывш. Twitter). Журналисты после этого направили запрос в бельгийское военное ведомство.

«В канцелярии министра подтвердили, что речь идёт о процентах по замороженным в Бельгии российским активам», — говорится в публикации.

Агентство Bloomberg 23 января сообщило, что главы МИД стран Евросоюза договорились о взывании налога с доходов от замороженных активов Банка России. Таким образом ЕС пытается заставить Москву заплатить Киеву, отметили в издании.

22 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел союза согласились с тем, что можно перейти к завершающему этапу работы по использованию доходов от замороженных российских активов для в интересах Украины.

Евросоюз, страны G7 и Австралия после начала СВО на Украине заморозили активы Банка России на сумму около €260 млрд ($283 млрд). Более двух третьих этих средств находится в ЕС. В течение 2023 года доход них активов составил €3 млрд.

Страны Запада ищут основания, чтобы изъять эти деньги, но пока не могут найти. Bloomberg 12 января сообщило, что Москва готовится к судебным тяжбам, на тот случай, если какая-либо страна попытается забрать замороженные российские активы.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил ИА Регнум, что планы Запада забрать деньги у России вызваны тем, что США не могут найти других способов продолжать финансировать Киев. Депутат назвал это воровством и отметил, что Вашингтон даже не пытается создать видимость правомерных действий. Белик уверен, РФ найдёт, каким образом ответить Западу.