Брюссель, 22 января, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Главы МИД всех стран, входящих в Евросоюз, пришли к общему решению, что можно приступить к последнему этапу работы над возможностью использовать доходы от замороженных активов России для Украины, заявил 22 января на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Дарья Антонова ИА Регнум

«У нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов», — сказал он после заседания министров.

По словам Борреля, все участники встречи согласились с тем, что нельзя ослаблять поддержку Украины как в финансовом, так и в военном отношении. Он также выразил надежду, что члены ЕС скоро согласуют выделение Киеву военной помощи на €5 млрд из Европейского фонда мира.

Кроме того, Боррель сообщил о планах отправиться на Украину с визитом в течение первой половины февраля.

Как сообщало ИА Регнум, бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик 22 января призвал западные страны решиться на конфискацию российских замороженных активов и не опасаться последствий. Он отметил, что простая заморозка этих средств не привела к разрушительному эффекту для РФ.

Агентство Bloomberg 12 января предупредило, что Россия готовится к юридическим процедурам на случай, если США или ЕС решат конфисковать замороженные активы. По информации издания, юристы планируют опираться на национальные законодательства тех стран, где находятся заблокированные средства.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в ноябре 2023 года в беседе с ИА Регнум назвал противоправной заморозку российских активов. Он указал на то, что на Западе пытались найти юридические оправдания воровства этих средств, но так и не смогли. Депутат подчеркнул, что у России есть чем ответить в случае присвоения Западом заблокированных средств.