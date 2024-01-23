Москва, 23 января, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, заявив о притязаниях на российские регионы, где якобы исторически проживают украинцы, попытался увести внимание от тех проблем, которые навалились на Киев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января в интервью Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима», — сказал официальный представитель Кремля.

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