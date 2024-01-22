Курск, 22 января, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Указ главы киевского режима Владимира Зеленского «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации» противоречит здравому смыслу. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

В указе Зеленского говорится о землях, якобы населенных этническими украинцами. В число территорий, названных в документе, попадает и современная Курская область.

«Попытки выдвинуть территориальные притязания на Курскую область — это против здравого смысла. Но Украина уже давно пошла против здравого смысла», — говорится в сообщении.

Старовойт отметил, что Украина находится в сложнейшей экономической, финансовой, военной и политической ситуации. Чтобы продолжать получать помощь, Зеленскому необходимо нагнетать градус напряжения. Обстрелы мирных городов, провокационные высказывания, посягательства на чужую территорию входят в этот список, отметил он.

Губернатор также напомнил, что Курская область имеет тысячелетнюю историю. В «Слове о полку Игореве» территория области упоминается как русский регион. Здесь родились и выросли Серафим Саровский, Феодосий Печерский и другие величайшие российские исторические личности.

Кроме того, Старовойт вспомнил 1918 год и установленный в Киеве пронемецкий режим гетмана Скоропадского. На территории России тогда разгорелась Гражданская война. В этой ситуации украинские банды постоянно вторгались на территорию Курской губернии, заявляя о притязаниях. Однако как только Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, Скоропадский позорно бежал в Европу.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 22 января издал указ «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации», заявив, что украинской идентичности в России якобы грозит опасность. Он отнёс к исторически населённым украинцами землям Кубань, территорию нынешнего Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

В этой связи заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял этот указ. Он назвал Малороссию частью России и пошутил, что такими темпами Зеленский присоединит к Украине Канаду.

В Крыму указ Зеленского назвали историческим бредом и позёрством. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, когда у Киева нет успехов в зоне боевых действий, они начинают обстреливать мирные города и выдумывать различные фейковые инфоповоды.