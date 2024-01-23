Москва, 23 января, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается заручиться поддержкой населения, подобно той, которая есть у президента России Владимира Путина, но всё больше жителей Украине понимают ошибочность курса Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всё больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так, продолжая это совершенно бессмысленное кровопролитие», — сказал Песков.

Представитель Кремля этим объяснил скандальные действия Зеленского, такие как указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По мнению Пескова, это попытки скрыть проблемы, которые накапливаются у украинских властей. Он назвал такие шаги абсурдными и несостоятельными.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 22 января заявил, что подписал указ о защите идентичности украинцев, проживающих на территории России. Он назвал Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области землями, на которых якобы исторически проживают украинцы.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал заявление Зеленского позёрством и историческим бредом. Он подчеркнул, что у этого указа нет исторической основы, и предложил главе киевского режима приехать в регионы, которые он считает украинскими, и пообщаться с местными жителями.