Симферополь, 22 января, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Указ главы киевского режима Владимира Зеленского «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации» — это позёрство и исторический бред. Такое мнение 22 января высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Известия/ Александр Полегенько

«На лицо позёрство Зеленского и исторический бред. Полное попрание всех исторических фактов. Он много делал пиар-заявлений, и это одно из них», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Чегринца, когда у киевских властей нет успехов в зоне боевых действий, они начинают обстреливать мирные города и выдумывать различные фейковые инфоповоды.

В указе главы киевского режима нет никакой реальной и исторической подоплёки, а если Зеленский считает, что эти территории являются исторически украинскими, то ему стоит приехать туда и пообщаться с местным населением, подчеркнул сопредседатель Ассамблеи.

«Думаю, Зеленский узнает о себе много интересного, да и встретят его там со всеми почестями, подготовив комфортабельную камеру в ближайшей тюрьме», — добавил Чегринец.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января Зеленский издал указ «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации», заявив, что украинской идентичности в России якобы грозит опасность. Он отнёс к исторически населённым украинцами землям Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину, что примерно соответствует нынешним Краснодарскому краю, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областям.

Позднее в этот же день зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял указ Зеленского. Политик назвал украинцев русскими, а Малороссию частью России и пошутил, что такими темпами глава киевского режима присоединит к Украине и Канаду.