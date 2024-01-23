Симферополь, 23 января, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о грядущей войне с Россией рецидивом из 1930-х. Об этом общественный деятель заявил в беседе с журналистами «РИА Новости».

Писториус в эфире немецкого телеканала ZDF заявлял, что Германия должна осознать якобы имеющую место опасность военного конфликта с Россией. По этой причине он призвал продолжать вооружаться вместе с союзниками по НАТО.

Кроме того, по словам главы немецкого оборонного ведомства, в Прибалтике нужно развернуть бригаду из Германии, которая к 2027 году будет полностью боеспособна.

«По всей видимости, у Писториуса рецидив Германии 30-х годов. Такие заявления звучат по-петушиному. Мы видим, что сегодня бундесвер всё больше превращается в вермахт по своим действиям и заявлениям, в том числе поставляя оружие на Украину — территорию бывшего Советского Союза», — подчеркнул Рогов.

По его словам, сегодня немецкая экономика из-за недружественного курса по отношению к России «летит в тартарары».

«Из-за этого режим Шольца пытается заострить внимание простых немцев с экономических проблем и снижения уровня жизни на военную тематику и противостояние с Россией», — отметил Владимир Рогов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину 7 декабря заявлял, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами НАТО.

В свою очередь, глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен также отмечала, что не видит какой-либо исходящей от России прямой военной угрозы.