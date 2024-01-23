Мадрид, 23 января, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Украинские военные обвинили в провале летнего контранступления руководство страны и Запад. Об этом сообщила газета Mundo.

Сергей Корсун ИА Регнум

По мнению бойцов ВСУ, это произошло в том числе и потому, что наступление заранее анонсировали и широко разрекламировали. В частности, западные союзники Киева и СМИ, а также сами киевские власти распространили сотни, если не тысячи прокламаций, графиков и анализов будущей военной операции, сведя на нет эффект неожиданности.

«Всё (украинское руководство) занималось объявлением того, куда мы направляемся, и, конечно, нас ждали», ― сказал в беседе с изданием украинский спортсмен Андрей Онистрат, вступивший в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кроме того, добавил он, руководство страны ставило перед бойцами нереальные задачи, в то же время со стороны Запада оказывали давление, подгоняя начать контрнаступление. При этом США и Европа не оказали Украине достаточной помощи, резюмировало издание.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 января заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины, начавшееся 4 июня 2023 года, полностью и абсолютно провалилось. Более того, по его словам, очевидно, что сейчас инициатива находится в руках Вооружённых сил России. По его словам, если так будет продолжаться, то украинская государственность может получить невосполнимый, очень серьёзный удар.

В конце декабря чешский президент, генерал армии в отставке Пётр Павел признал, что контрнаступление украинской армии оказалось провальным и не принесло «ожидаемых результатов», а войска понесли значительные потери.

Кроме того, 10 ноября британское издание The Economist, опираясь на собственные данные, заявило, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом. Интенсивность боёв значительно уменьшилась с 13 октября, что, по их словам, говорит в первую очередь о замедлении продвижения украинских войск.

То, что контрнаступление киевской армии безрезультатно провалено, признал и глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме в швейцарском Давосе в качестве одной из причин провала контрнаступления киевской армии назвал разведывательные дроны, подключённые к ударным беспилотникам. Он подчеркнул, что дроны использовали в таких масштабах, что украинские бойцы физически не могли двигаться.