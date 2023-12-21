Прага, 21 декабря, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Чешский президент, генерал армии в отставке Пётр Павел признал, что контрнаступление украинской армии оказалось провальным и не принесло «ожидаемых результатов», а войска понесли значительные потери. Об этом он сказал французской газете Le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Соотношение сил между Россией и Украиной фактически зашло в тупик. На линии фронта больше нет существенных подвижек, есть большие потери в людях и технике», — считает Павел.

Он также заметил, что провал ВСУ связан и с тем, что украинцы не получили всю необходимую технику.

Президент Чехии дал совет Киеву: сосредоточиться на обороне, а не продолжать наступление.

Как сообщало ИА Регнум, в некоторых европейских странах и США колеблются насчёт будущего Украины, но Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, заявил в эфире телеканала France 5 французский лидер Эммануэль Макрон.

Для Зеленского важно постоянно подчеркивать, что он не пойдёт на переговоры с Россией, так как в противном случае Украина останется без западной помощи, считает политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.