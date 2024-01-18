Париж, 18 января, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню по прошествии времени и на основании аналитики событий признал, что контрнаступление киевской армии безрезультатно провалено.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Киевское контрнаступление не привело к ожидаемым результатам», — сказал министр Лекорню изданию Parisien.

Политик также добавил, что на данный момент «конфликт на Украине замораживается».

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление Вооружённых сил Украины полностью и абсолютно провалилось, заявил президент РФ Владимир Путин 16 января.

Украинское руководство пытается обмануть собственных граждан и занимается популизмом, заявил в интервью каналу Newsroom генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Он таким образом раскритиковал недавнее утверждение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что в случае истощения запасов оружия ВСУ будут сражаться лопатами.

Он предупредил, что «время уходит» для принятия Конгрессом США нового соглашения о финансировании военной помощи киевской армии.

В начале января Кривонос заявил, что ВСУ провалили план атаковать Россию миллионами дронов. Он обвинил руководство украинского министерства цифровой трансформации в обмане граждан.