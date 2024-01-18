Киев, 18 января, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме в швейцарском Давосе озвучил ещё одну причину провала контрнаступления киевской армии — разведывательные дроны.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению главы украинского МИД, одной из самых больших сложностей в прошедшем летом 2023 года контрнаступлении было применение Украиной и Россией разведывательных дронов, подключенных к ударным дронам.

«Использовались дроны в таких масштабах, что солдаты физически не могли двигаться, потому что, как только ты выходишь из леса или окопа, тебя сразу обнаруживает разведывательный дрон, который отправляет сообщение на ударный дрон, и ты мёртв», — пояснил Дмитрий Кулеба.

Как сообщало ИА Регнум, глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню по прошествии времени и на основании аналитики событий признал, что контрнаступление киевской армии безрезультатно провалено.

Контрнаступление Вооружённых сил Украины полностью и абсолютно провалилось, заявил президент РФ Владимир Путин 16 января.

Вооружённые силы Росси в ходе специальной военной операции стали самой закалённой и опытной армией в мире, в то время как их противник несёт стратегическое поражение, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.