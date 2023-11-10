Лондон, 10 ноября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Долгожданное контрнаступление ВСУ закончилось провалом, пишет 10 ноября британская газета The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наши данные показывают, что крупное контрнаступление (ВСУ) закончилось», — говорится в материале.

Так, используя данные со спутниковых систем, журналисты отметили, что интенсивность боёв с 13 октября значительно уменьшилась, что говорит о замедлении продвижения украинский войск.

«Долгожданное контрнаступление, наконец-то начавшееся четвертого июня, провалилось, и территориальные успехи оказались незначительны», — заключили обозреватели.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и ВСУ не смогут добиться успехов. По его словам, стороны достигли определённого уровня развития технологий, «как в Первую мировую», поэтому не случится «красивого прорыва». Он признал, что долгое время не мог понять, почему вместо предсказываемых успехов украинские военные застряли на минных полях, а предоставленные Западом техника и вооружение не оправдали ожиданий. По мнению Залужного, для выхода из тупика необходимо что-то новое, «как порох, который изобрели китайцы».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 2 ноября, что в Кремле не согласны с заявлениями Залужного и призывают Киев как можно скорее понять, что у него нет перспективы победы на поле боя. Представитель Кремля подчеркнул, что все цели спецоперации, которые поставил Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин, выполнят.

По данным французской газеты Liberation, с начала спецоперации в феврале 2022 года ВСУ потеряли как минимум 200 тыс. солдат и офицеров. По данным издания, ВСУ надеялись быстро провести летнее контрнаступление на запорожском направлении, но потерпели поражение.