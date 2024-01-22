Москва, 22 января, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки лишилась более 320 бойцов на запорожском, южнодонецком и херсонском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом 22 января рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Как отметил военный, группировка российских войск «Восток» совместно с артиллерией нанесла удары по нескольким бригадам украинской армии и теробороны у Старомайорского и Новомихайловки в ДНР и Приютного в Запорожской области.

«Потери противника составили до 120 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и гаубица Д-20», — сказал он.

Конашенков уточнил, что на запорожском направлении российские военные при поддержке авиации и артиллерии нанесли удары по скоплениям живой силы и боевой техники двух бригад ВСУ у Работино, Каменского и Пятихаток в Запорожской области.

«ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 105-ти военнослужащих, танк и три пикапа», — рассказал он, отметив, что в ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить САУ Caesar и гаубицы Д-20 и Д-30 украинских войск.

На херсонском направлении ВС России нанесли удары по позициям ВСУ у Новотягинки и Золотой Балки в Херсонской области, в результате чего украинская армия лишилась до 100 бойцов и трёх автомобилей, заметил Конашенков.

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО «Град», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 января Конашенков рассказал, что ВСУ потеряли 320 военных убитыми и ранеными за сутки на донецком направлении. По его словам, украинская армия на этом направлении также лишилась десяти танков, двух БМП и шести боевых бронемашин.

Позднее в этот же день Конашенков заявил, что ВСУ за сутки на купянском направлении потеряли 80 военных, пять танков и две боевые бронемашины.