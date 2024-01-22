Москва, 22 января, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли 320 военных убитыми и ранеными, десять танков, две БМП, шесть боевых бронемашин за сутки на донецком направлении в зоне спецоперации, 22 января сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Anastasiia Smoliyenko/Global Look Press

«Противник потерял до 320-ти военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один Leopard 2А5, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей», — сообщил Конашенков.

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