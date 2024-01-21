Москва, 21 января, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 310 военных ВСУ, сообщил 21 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

По его словам, на указанном направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово и Клещеевка ДНР.

Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 22-й, 24-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Белогоровка, Красное, Андреевка и Курдюмовка ДНР.

«ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», — сказал Конашенков на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил о прорыве Вооружёнными силами РФ обороны ВСУ на ряде участков под Донецком. По его словам, штурмовики при поддержке артиллерии, ВКС и разведчиков зачистили несколько мощных укрепрайонов противника. В результате операции противник потерял десятки человек убитыми и ранеными.

Ярославские десантники штурмом захватили опорный пункт украинских боевиков к северо-западу от Артёмовска. Российские военные скрытно и незаметно атаковали опорник ВСУ с разных сторон. Бойцы выполнили поставленную задачу и улучшили положение подразделений ВС РФ по переднему краю, отметили в Минобороны.