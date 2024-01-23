Москва, 23 января, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в состав концерна «Калашников») выполнил гособоронзаказ 2023 года по поставкам Вооружённым силам России противокумулятивных экранов для военной техники. Об этом 23 января сообщила пресс-служба «Калашникова».

Пресс-служба «Калашникова»

«Липецкий механический завод (ООО «ЛМЗ») выполнил обязательства 2023 года на поставку решетчатых экранов (РЭ) в адрес заказчика», — говорится в сообщении и уточняется, что эти изделия отгружены заказчику в полном объёме.

Как рассказал исполнительный директор ООО «ЛМЗ» Вениамин Сизов, предприятие освоило выпуск этой продукции в прошлом году и будет наращивать объём поставок.

Решетчатый экран является элементом пассивной защиты боевой техники и действует по принципу уменьшения разрушительного действия кумулятивной струи боеприпаса при попадании в полоски решетки.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря 2023 года концерн «Калашников» сообщил об отгрузке Минобороны первой партии снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), успешно прошедшей приёмку. В 2024 году концерн намерен серийно выпускать этот вид стрелкового оружия.

«Калашников» 8 декабря 2023 года начал поставлять российской армии новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок». Их анонсировали на форуме «Армия-2023». Снаряжение состоит из бронежилета «Корсет плюс» с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации «Стрелок», рюкзака объёмом 30 л и транспортировочной сумки.