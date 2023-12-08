Москва, 8 декабря, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» начал поставлять в российские войска новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок», которое было анонсировано на форуме «Армия-2023», сообщила 8 декабря пресс-служба концерна на своём сайте.

ООО «Триада-ТКО»

«Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Комплект состоит из бронежилета «Корсет плюс» с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации «Стрелок», рюкзака объёмом 30 л и транспортировочной сумки.

В пресс-службе отметили, что до конца года заказчику будет поставлено 25 тысяч комплектов боевого снаряжения в исполнении «Стрелок».

Как передавало ИА Регнум, на Украине в зоне спецоперации уже проходят боевое крещение новые разведывательно-ударные дроны, которые разработаны концерном «Калашников».

Также сообщалось, что ВС России начали применять в зоне спецоперации модернизированный управляемый снаряд «Краснополь». Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» пояснили, что улучшенная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» повышенной точности показала себя успешно.