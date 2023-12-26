Москва, 26 декабря, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» сообщил об отгрузке Министерству обороны первой партии снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), успешно прошедшей приёмку. Об этом сообщили в оружейном концерне.

Алексей Никольский/РИА «Новости»

«Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла приёмку; первая серийная партия отгружена в адрес заказчика», — пояснили в пресс-службе.

В следующем году концерн продолжит серийно выпускать этот вид стрелкового оружия. Говоря о преимуществах СВЧ, в концерне отметили, что у неё улучшенная эргономика и кучность стрельбы. Вместе с этим с винтовкой могут использоваться любые прицелы: как российские, так и иностранные.

Серийный выпуск СВЧ начался в этом году. Масса винтовки без магазина — 4,8 кг, длина ствола — 620 мм, длина изделия (с разложенным прикладом и пламегасителем) — 1170 мм. Используются патроны калибра 7,62 мм. Вместе с этим конструкторы предусмотрели надёжную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трёхпозиционным поворотным газовым регулятором.

Президент «Калашникова» Алан Лушников отметил, что новая винтовка обладает такой же надёжностью, как и всемирно известная СВД (снайперская винтовка Драгунова). Он добавил, что концерн продолжает выпускать винтовку Драгунова.

13 декабря ИА Регнум сообщало о создании в России новой облегчённой снайперской самозарядной и штурмовой винтовки в сменном калибре 308 win (7,62×51). Она способна вести автоматический огонь и должна заменить винтовку LAR-10 «Счётчик» и «Смерш».

Одним из её преимуществ будет облегчённая масса — всего 3,6 кг. Ещё одна принципиальная особенность новой винтовки заключается в возможности устанавливать сменные личинки, что позволит ей работать и как винтовка, и как автомат. Уточнялось, что производство всех деталей будет на базе производителя винтовки — Lobaev Arms, что позволит вести более полный контроль над их качеством.