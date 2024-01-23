Москва, 23 января, 2024, 10:38 — ИА Регнум. По объектам на Украине нанесли серию ракетных ударов, сообщил 23 января Telegram-канал «Военная хроника — voenhronika.ru».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным канала, удар нанесли российские самолёты — Ту-95МС и Ту-22М3 ракетами Х-101/555 («воздух-земля»). Взрывы прогремели в Харькове, Киеве, Сумской области. Также сообщалось об ударах по объектам в городе по Павлограде в Днепропетровской области.

Министерство обороны России о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Украины 23 января не сообщало.

Как сообщало ИА Регнум, украинские издания 23 января распространили информацию, ссылаясь на местные власти, о взрывах в Киеве, Харькове, Сумской и Днепропетровской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что взрывы прогремели в Соломенском, Святошинском, Печерском и Дарницком районах города.