Кличко заявил о взрывах в Киеве
Киев, 23 января, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко 23 января сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе.
«Взрывы в городе!» — сообщил Кличко.
Он добавил, что подробности сообщит позже, и призвал горожан оставаться в укрытиях.
Ранее о взрывах в Киеве сообщил украинский «24 канал». По данным издания «Страна. ua», происходит ракетный обстрел. Издание упомянуло Киев, Харьков и Днепропетровск.
Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в этих населённых пунктах.
Как сообщало ИА Регнум, глава администрации подконтрольного Киеву города Херсона Роман Мрочко вечером накануне, 21 января, заявил о взрывах в городе.
Днём ранее, 21 января, украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Кировограде. Подробностей издание не приводило.