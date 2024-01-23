Киев, 23 января, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко 23 января сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрывы в городе!» — сообщил Кличко.

Он добавил, что подробности сообщит позже, и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Ранее о взрывах в Киеве сообщил украинский «24 канал». По данным издания «Страна. ua», происходит ракетный обстрел. Издание упомянуло Киев, Харьков и Днепропетровск.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в этих населённых пунктах.

Как сообщало ИА Регнум, глава администрации подконтрольного Киеву города Херсона Роман Мрочко вечером накануне, 21 января, заявил о взрывах в городе.

Днём ранее, 21 января, украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Кировограде. Подробностей издание не приводило.