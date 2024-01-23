Киев, 23 января, 2024, 09:47 — ИА Регнум. В Киеве, Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы, сообщило 23 января украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что взрывы прогремели якобы в результате ракетной атаки. По его данным, ракеты «курсируют в пределах других украинских областей» — от Винницкой до Полтавской.

Киевский мэр Виталий Кличко со своей стороны сообщил, что взрывы прогремели в Святошинском, Соломенском и Печерском районах города.

По данным «Страны. ua», взрыв также прогремел в Дарницком районе.

О взрывах в Харькове заявил глава города Игорь Терехов. По его словам, в одной из частей Киевского района Харькова нет света и частично — воды.

Минобороны России не информировало о об ударах по военным объектам на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Кличко 23 января распространил информацию о взрывах в городе. Накануне о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне заявил назначенный Киевом глава городской администрации Роман Мрочко.

На Украине 23 января объявили воздушную тревогу во всех регионах.