Будапешт, 22 января, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал ненужным 13-й пакет антироссийских санкций. Как он заявил 22 января, Венгрия не поддержит его в случае включения в перечень ограничений в области ядерной энергетики.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если посмотреть на цифры, окажется, что политика санкций провалилась. Тем не менее, готовится уже 13-й пакет ограничительных мер, предлагающий затрагивание ядерной энергетики. Такие санкции Венгрия не поддержит», — заявил дипломат во время пресс-конференции в перерыве встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Сийярто заявил, что санкции Запада заставляют страны Европы платить за них больше, чем это приходится делать России. Он уточнил, что экономика Европы на протяжении последних лет столкнулась «с невероятными вызовами», вначале из-за пандемии коронавируса, а потом из-за военного конфликта, так как он происходит на территории европейской страны — Украины, и, по его словам, цена кризиса очень высока, и её платит вся Европа. Позднее Сийярто также отметил, что санкции, вопреки ожиданиям Евросоюза, не достигли своих целей ни в экономике, ни в политической сфере.

В ноябре 2023 года стало известно о намерении Венгрии заблокировать санкции по атомной энергетике. Тогда Сийярто впервые заявил, что Венгрия сделает это, если ограничения коснутся российской атомной энергетики. По словам главы венгерского МИД, никто в Европе не осмелился оценить ущерб, причинённый экономике ЕС предыдущими пакетами санкций, и признать, что эти меры не достигли поставленных целей.