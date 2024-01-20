Вашингтон, 20 января, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Договоренности по иммиграционной проблеме США и помощи Украине могут быть достигнуты в сенате Конгресса на будущей неделе. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден, выступая в Белом доме на конференции мэров городов США.

Antonio Castaneda/Global Look Press

«Позвольте мне ясно дать понять: моя команда уже в течение недель находится за столом переговоров с двухпартийной группой сенаторов, чтобы договориться о сделке, включающей границу», — заявил он.

Как отметил американский лидер, он считает, что США необходимы значительные изменения политики на границе, в том числе изменения системы предоставления убежища иностранным гражданам.

«Думаю, на следующей неделе мы сумеем что-то выработать, по крайней мере в Сенате», — высказал мнение Байден.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября 2023 года палата представителей США приняла законопроект о двухэтапном временном финансировании американского правительства без пункта о помощи Украине и Израилю. Законопроект предусматривает рассчитанное до середины января финансирование части программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством. При этом не одна из частей предложенного законопроекта не предусматривает выделение помощи Украине или Израилю.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что группа республиканцев из Сената Конгресса США выдвинула условие для поддержки запроса Белого дома на одобрение пакета помощи Израилю и Украине. Сенаторы в обмен на свою поддержку потребовали отказаться от приёма заявлений о предоставлении убежища на южной границе Соединённых Штатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны прекрасно осознают, что выделяемые ими Украине денежные средства оседают в карманах местных чиновников. Песков также обратил внимание на растущую в Европе и Соединённых Штатах усталость от украинского конфликта, равно как и от финансовой нагрузки по содержанию Киева. Всё это становится непосильным бременем для этих стран, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.