Будапешт, 10 ноября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. В марте 2022 года Украина не подписала проект мирных соглашений с Россией в Стамбуле по указу Соединённых Штатов Америки, заявил 10 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, сославшись на дипломатические и разведывательные источники.

Christian Marquardt/Global Look Press Виктор Орбан

«Мы знаем из разных отчётов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое — как гласит дипломатическая сплетня — украинцы не подписали по указанию США», — сказал он.

Об этом ранее говорил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и, по словам Орбана, в дипломатическом мире этот факт хорошо известен, хоть и не был подтверждён официальными немецкими властями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шрёдер в интервью Berliner Zeitung рассказал, что власти Украины во время переговоров с российской стороной в Стамбуле в марте 2022 года были готовы согласиться на уступки, отказаться от вхождения в НАТО и обсудить ситуацию с Крымом, но США запретили это сделать.

Президент России Владимир Путин 17 июня 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Президент отметил, что украинские власти отказались от договорённостей, с которыми ранее соглашались.