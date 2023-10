Вашингтон, 20 октября, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Обращение президента США Джозефа Байдена к американцам, в котором он назвал необходимостью и «разумной инвестицией» помощь Украине и Израилю, вызвало негативную реакцию у пользователей социальной сети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Комментаторы возмущённо писали, что выделение денег на бессмысленные войны американский народ не поддерживает, и отмечали, что власти США финансируют обе стороны в войне.

«Если мы несём моральную ответственность перед израильскими детьми, то мы несём такую же моральную ответственность и перед палестинскими детьми. Их жизни имеют равное значение. Если вы заботитесь о человеческой жизни только в Израиле или только в Газе, то на самом деле вас беспокоит не человеческая жизнь», — пояснил пользователь All in one.

Самые эмоциональные из пользователей назвали Байдена расистом, военным преступником и худшим президентом в истории США и предрекли ему полное поражение на предстоящих президентских выборах.

«Финансирование Израиля — да, Украины — нет», — такой комментарий оставил американский дипломат Чарльз Джонс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден обратился к американцам с посланием, в котором заявил, что помощь, которую Вашингтон оказывает Украине и Израилю, является «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.

Глава Белого дома, не называя конкретных цифр, отметил, что в пятницу отправит в Конгресс на рассмотрение экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд национальной безопасности США.