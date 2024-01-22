Москва, 22 января, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Профессиональный министр и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про «манипуляции России» и отрицать реальность, а раздобыл бы все сведения о гражданах Франции. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне, которое он дал газете Le Parisien 20 января 2024 года.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Сежурне назвал вызов в МИД французского посла в Москве «манипуляцией» и «оказанием давления» на европейские государства.

«В СМИ появилась информация со списком его «несуществующих», как утверждает глава МИД Франции, сограждан. МИД Франции снова заявит о том, что не хочет быть вовлечённым в судьбу французов или как?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД России также задалась вопросом, что, возможно правительство Франции окончательно дистанцировалось от собственного народа.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января стали известны имена французских наёмников, находившихся в пункте временной дислокации иностранцев в Харькове, когда по нему нанесли удар российские военные. В списке 13 имён с указанием фамилий и дат рождения. Возраст французов, принимавших участие в боевых действиях на Украине, варьируется от 24 до 49 лет.

Помимо этого, Министерство обороны России сообщило о нанесении 16 января удара по пункту дислокации наёмников в Харькове. В результате удалось уничтожить свыше 60 наёмников, большинство из которых граждане Франции.

МИД Франции при этом отказался признавать наличие воюющих на стороне Киева французов. Глава ДНР Денис Пушилин 22 января пояснил, что власти Франции лицемерно отрицают наличие в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) французских наёмников из-за законов, прямо запрещающих наёмничество. Париж в этом случае действует в соответствии с политикой двойных стандартов, добавил Пушилин.