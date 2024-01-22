Москва, 22 января, 2024, 14:20 — ИА Регнум. За сутки украинская армия потеряла на купянском направлении 180 военных, пять танков и две боевые бронемашины, сообщил 22 января на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери ВСУ составили до 180-ти военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа», — сказал Конашенков.

Российские военные отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах сёл Макеевка и Новоегоровка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области. Они нанесли удары по артсистеме М777 американского производства, двум гаубицам «Мста-Б» и Д-30 и противотанковой пушке МТ-12.

Конашенков также сообщил, что на краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 180 военных на краснолиманском направлении. Российские военные нанесли удары по САУ Zuzana-2 производства Словакии, двум М777 и одной Д-20.

Потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили 320 военных. Также украинская армия потеряла десять танков, в том числе один Leopard 2А5, шесть боевых бронированных машин, две боевые машины пехоты.