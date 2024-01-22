Москва, 22 января, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Количество подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента втрое превысило количество собранных в его поддержку подписей в 2018 году, сообщил 22 января журналистам сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков.

Рамиль Ситдиков /РИА Новости

«Это большой успех. И это в три раза больше, чем было собрано в 2018 году», — сказал Машков.

Он также заявил, что в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем требовалось по закону. Самовыдвиженец, согласно российскому законодательству, должен предоставить в ЦИК от 300 тысяч до 315 тысяч подписей избирателей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3861717" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Подписи в поддержку выдвижения Путина доставляются в ЦИК

Как сообщало ИА Регнум, 22 января ЦИК объявил о начале приёма подписей в поддержку кандидатов в президенты России на выборах, которые пройдут 17 марта 2024 года.

Избирательный штаб Путина, баллотирующегося как самовыдвиженец, сообщил 22 января, что подписи в ЦИК передали. Получилось 95 коробок с подписными листами. ЦИК сообщил, что принял подписи в поддержку Путина на регистрацию.

В 2018 году президентские выборы проходили 18 марта. За Путина проголосовали 56 млн 430 тыс. 712 человек — 76,69%. Явка составила 73 629 581 человек.