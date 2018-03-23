Москва, 23 марта, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Действующий президент РФ Владимир Путин победил на выборах президента с результатом 76,69%, за него проголосовали 56 млн 430 тыс. 712 человек, говорится в проекте постановления Центризбиркома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Итоги

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он набрал по итогам обработки 100% бюллетеней 11,77% или голоса 8 млн 659 тыс. 206 избирателей.

Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его результат — 5,65%, за него проголосовали 4 млн 154 тыс. 985 избирателей.

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Еще 1 млн 238 тыс. 31 избиратель отдал свой голос телеведущей Ксении Собчак. Ее результат — 1,68% и четвертое место.

Выборы президента России 18 марта признаны состоявшимися и действительными.

Ранее сообщались предварительные данные по результатам обработки 99,84% протоколов. Согласно им, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 76,66% голосов.