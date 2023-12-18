Брюссель, 18 декабря, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС, сообщила 18 декабря пресс-служба Совета ЕС.

Известия/ Анна Селина

В частности, согласованный пакет включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана.

Кроме того, ужесточены экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Пакет санкций включает в себя и обеспечение ограничения цен на нефть и дальнейшие ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы, таких как чугунная, медная и алюминиевая проволока, трубки и трубки из фольги.

Также Евросоюз включил в черный список 29 компаний и несколько физических лиц и запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

Как передавало ИА Регнум, ЕС согласовал 12-й пакет антироссийских санкций на саммите, который 14–15 декабря прошёл в Брюсселе. Сообщалось, что Еврокомиссия сотрудничала со странами G7, чтобы разработать и обеспечить эффективное внедрение санкций, в том числе с помощью технологий отслеживания.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки. Лавров добавил, что причиной многих негативных процессов в мире стало «неуёмное стремление» США и ряда стран навязывать своё видение. В этой связи Лавров обратил внимание на то, что последствием этого стремления стало появление концепции по типу пресловутого порядка, основанного на делении всех государств на демократии и автократии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что страны ЕС больше потеряют от антироссийских санкций, чем Россия. Она отметила, что ресурсы, нужные самим странам ЕС для развития, решения многочисленных проблем и утверждения собственного места в формирующемся многополярном мире, идут на обогащение США и американского военно-промышленного комплекса.