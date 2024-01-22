Москва, 22 января, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Российскую истребительную авиацию постоянно совершенствуют, и кроме модернизации действующих самолётов идёт производство и тестирование новых истребителей. Об этом 22 января заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

РИА Новости/Алексей Куденко

«Сегодня российская истребительная авиация постоянно совершенствуется: модернизируется парк уже стоящих на вооружении воздушных судов, разрабатываются, производятся, тестируются и внедряются новые перехватчики и высокоманевренные истребители», — сказал он в беседе с ТАСС по случаю отмечающегося 22 января Дня российской авиации противовоздушной обороны (ПВО).

Сенатор отметил, что сейчас в России создают истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41 в рамках проекта ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).

Бондарев уточнил, что авиация войск ПВО Советского Союза появилась во время Великой Отечественной войны, с 1998 года она стала истребительной авиацией ВВС России.

Истребительные силы российских ВВС должны противодействовать воздушно-космическому нападению, а также осуществлять прикрытие группировок вооружённых сил, стратегически важных объектов (военных баз, промышленных предприятий, политических центров) от атаки авиации противника, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря 2023 года пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщила о передаче Минобороны очередной партии модернизированных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолётов Як-130 для Воздушно-космических сил (ВКС) России. Самолёты собрали на Иркутском авиационном заводе и после необходимых наземных и лётных испытаний направили к месту несения службы.

Авиационный завод им. Ю. А. Гагарина ОАК в Комсомольске-на-Амуре 24 ноября 2023 года изготовил и передал Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С.