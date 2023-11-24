Москва, 24 ноября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре изготовил и передал Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Евгений Одиноков/РИА Новости Су-35С

Отмечается, что многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и лётных испытаний в различных рабочих режимах, они совершили перелёт с аэродрома авиационного завода к месту несения службы.

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, слова которого приводит пресс-служба, сообщил, что Су-35С является одним из основных истребителей на вооружении российской армии, он подтверждает свои высокие характеристики в реальных боевых условиях.

«Самолёт отличает высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность» большой дальности, а также передовая система радиоэлектронного противодействия и обороны», — добавил он.

Уточняется, что самолёт Су‑35 предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения надводных и наземных объектов в дневное и ночное время суток в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования, он является переходным к авиационным комплексам пятого поколения.

По словам генерального директора ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря, эта партия самолётов Су-35С завершает поставки данного типа воздушных судов по программе 2023 года. Работники авиационного завода, как и других заводов Объединенной авиастроительной корпорации, выполняющих гособоронзаказ, работают в три смены.

«Наряду с сегодняшней поставкой многофункциональных Су-35С Комсомольский-на-Амуре авиационный завод готовится до конца года передать очередную партию истребителей пятого поколения Су-57», — отметил Слюсарь.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Слюсарь заявил, что в ВКС России в текущем году будет поставлено больше истребителей пятого поколения Су-57. Он уточнил, что также компания производит новые партии самолётов Су-35.

До этого вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров высоко оценил эффективность Су-57 в зоне СВО. По его словам, в ходе боевых действий истребитель показал способность решать многоплановые задачи. Также зампред правительства РФ высоко оценил истребители Су-35 и бомбардировщик Су-34, активно применяемые в зоне спецоперации. По его словам, самолётам Су-35С нет равных в воздушных боях. Это бестселлер и в России, и на внешнем рынке. Су-34 получили новые возможности, позволяющие результативно уничтожать высокоточным оружием наземные цели, добавил он.

Очередная партия истребителей поколения 4++ Су-35С была передана Министерству обороны России в октябре. По словам Артякова, Объединённая авиастроительная корпорация вышла на хорошие темпы производства боевых машин и своевременно передает их ВКС.