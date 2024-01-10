Анадырь, 10 января, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Дату встречи президента России Владимира Путина с его коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не определили, её согласуют по дипломатическим каналам. Об этом 10 января заявил журналистам в Анадыре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

По словам представителя Кремля, потребность в общении Путина и Эрдогана имеется постоянно, при этом существует договорённость о встрече лидеров двух стран.

«Путин сам говорил, что «я приеду в Турцию», мы только выберем время. Пока время ещё не выбрали, оно будет согласовываться по дипканалам, и рано или поздно это общение произойдёт», — сказал он.

Такие контакты важны в первую очередь для двусторонних отношений между двумя странами, отметил Песков.

«При необходимости они (Путин и Эрдоган. — Прим. ред.) могут созвониться очень быстро. Такие планы реализуются буквально за часы», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января в администрации президента Турции рассказали, что встреча Путина и Эрдогана находится на стадии проработки и сейчас по дипломатическим каналам согласовывают её детали. При этом какой-либо конкретики в этом вопросе пока нет.

Эрдоган заявил 19 декабря, что на скорой встрече с Путиным рассчитывает обсудить возможность возобновления зерновой сделки. Турецкий лидер добавил, что надеется на то, что Путин даст положительный ответ по этому вопросу.

Песков 17 декабря рассказал, что визит Владимира Путина в Турцию находится на повестке дня. Он уточнил, что пока точных дат проведения такой встречи нет.