Киев, 17 января, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не собирался встречаться с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Давосе в Швейцарии. Об этом постфактум написали украинские СМИ.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

По словам Зеленского, он будет встречаться лишь с председателем Си Цзиньпином — тем, кто принимает решения.

«Я с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а на Украине я принимаю решения. Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — сказал Зеленский в Давосе добавив, что «есть премьер Китая — тогда наш премьер с ним встретится».

Ранее украинский лидер не раз проводил встречи с иностранными представителями и более низкого ранга, чем премьер КНР.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Зеленский, официально запретивший переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, 16 января сам заговорил об урегулировании конфликта по собственной «формуле мира». При этом он заинтересован в участии Китая в «саммите мира».

Украинские власти сожалеют о том, что в обсуждении так называемой «формулы мира», которую выдвинула ранее Украина, не участвует Китай, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе.

Для Украины стал ударом отказ Китая от переговоров в Давосе между премьером КНР Ли Цяном и главой киевского режима Владимиром Зеленским, написало Politico со ссылкой на свой источник, назвав это «неприятным сюрпризом».

«Украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими чиновниками. В частности, Ермак намекал, что Зеленский может встретиться с премьер-министром КНР Ли Цяном. Но в итоге не получил желаемой встречи, что стало ударом по Киеву», — считают авторы.

Представитель Украины в комментарии изданию отрицал, что Киев просил о встрече с Пекином. Кроме того, Китай отказался от посещения переговоров с участием стран Глобального Юга.