Москва, 22 января, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Вопрос о возможности обмена заключенными между Россией и США является деликатным, и именно профессиональное взаимодействие в «режиме тишины» неоднократно, как показывает практика, доказывало свою эффективность в его решении. Об этом 22 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

РИА Новости/Алексей Филиппов

Как отметил в интервью «РИА Новости» дипломат, Москва не меняла своего подхода в этом вопросе и не комментирует процесс диалога по обмену гражданами, которые отбывают заключение в России и США.

«Этот вопрос очень деликатный и не терпящий публичного обсуждения, если не сказать смакования, чем порой так любят заниматься американские СМИ с подачи нынешней администрации», — сказал он.

Для освобождения содержащихся в заключении в США граждан России рассматриваются различные варианты действий, которые учитывают разные обстоятельства, и в первую очередь — гуманитарного характера, пояснил Рябков.

«Контакты идут по линии «партнёрского канала» спецслужб, причем обе стороны, и в первую очередь американская, настаивают на полной конфиденциальности. Но в угоду внутриполитической конъюнктуре и с явным расчётом навязать выгодные себе условия Белый дом регулярно организует «сливы» и «утечки», — уточнил замглавы МИД.

Он заметил, что в Вашингтоне на фоне желания пиара в этих случаях не берут в расчёт конкретные судьбы, и добавил, что «именно профессиональное взаимодействие в «режиме тишины» не раз доказывало свою эффективность» в разрешении такого рода вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что заявление о том, что сотрудник The Wall Street Journal Эван Гершкович находится под стражей в России без суда и следствия, некорректно. Глава государства отметил, что Москва не отказывается от идеи возвращения Гершковича и Пола Уилана в США, однако договорённости по этому вопросу должны быть взаимоприемлемыми.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 декабря 2023 года заявил, что в Кремле не обсуждают ситуацию с обменом находящихся в заключении в России граждан США. Он таким образом прокомментировал слова официального представителя Госдепа Мэттью Миллера о том, что США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену Уилана и Гершковича, однако Москва его якобы отвергла.