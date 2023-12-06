Москва, 6 декабря, 2023, 16:43 — ИА Регнум. В Кремле не обсуждают публично ситуацию с обменом заключённых гражданина США Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Пол Уилан

«Мы эту тему публично не обсуждаем», — сказал он «РИА Новости».

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену Уилана и Гершковича, однако Москва его якобы отвергла.

Как сообщало ИА Регнум, Уилана осудили в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года. США пытались включить его в сделку по обмену с участием россиянина Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы по обвинению в торговле оружием. Но тот вернулся в Россию в рамках обмена на Бриттни Грайнер.

В марте 2023 года сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. По данным ФСБ, он, будучи аккредитованным при российском МИД, собирал в России секретные сведения об одном из предприятий оборонного комплекса. Его задержали с поличным. Против американца возбудили уголовное дело по статье о шпионаже в пользу США.