Москва, 14 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Утверждение, что сотрудник The Wall Street Journal Эван Гершкович находится под стражей в России без суда и следствия, некорректно, заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Гражданам США, находящимся в России, нужно прежде всего не совершать правонарушений, подчеркнул он.

Россия не оказывается от идеи возвращения Гершковича и Пола Уилана в США, но договорённости по этому вопросу должны быть взаимоприемлемыми, сказал глава государства. Диалог с Вашингтоном идёт, но идёт непросто, добавил он.

Россия надеется, что решение по вопросу об обмене будет найдено, заключил президент.

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