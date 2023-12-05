Вашингтон, 5 декабря, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что за последнее время Вашингтон выдвинул Москве новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но его якобы отвергли.

Пресс-служба Лефортовского районного суда/ТАСС Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович

«В течение последних недель мы выдвинули существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана, однако Россия его отвергла», — сообщил журналистам Миллер 5 декабря.

По его словам, Белый дом продолжает считать вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом американцев своим «первоочередным приоритетом».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре власти США заявляли, что сделали России «серьёзное предложение» по освобождению Пола Уилана, приговоренного к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

Уилан недоволен тем, что переговоры идут медленно, но выразил надежду, что про него не забудут в США «на фоне остальных геополитических событий».

Сообщения американских СМИ о готовности США рассмотреть асимметричную сделку по обмену заключёнными являются спекуляцией. Об этом 19 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.