Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы над Байденом
В штабе Трампа выразили признательность Десантису за выход из предвыборной гонки
Вашингтон, 22 января, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Избирательный штаб Дональда Трампа поблагодарил губернатора Флориды Рона Десантиса за поддержку и выход из гонки за выдвижение кандидатом на пост президента США. В штабе республиканцев призвали всех однопартийцев сплотиться вокруг Трампа для победы над действующим американским лидером Джо Байденом.
«Для нас честь получить поддержку со стороны губернатора Рона Десантиса и столь многих бывших кандидатов в президенты. Настало время всем республиканцам сплотиться вокруг президента Трампа, чтобы победить <…> Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству», — говорится в заявлении штаба.
Главным конкурентом Трампа от Республиканской партии становится бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
Как сообщало ИА Регнум, 21 января кандидат в президенты США от Республиканской партии губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о завершении президентской кампании. Несмотря на разногласия, Рон выразил поддержку бывшему главе Белого дома Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание на пост президента США. Очевидно, что Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена, подчеркнул Десантис.
Ранее о выходе из президентской гонки в США объявили республиканцы предприниматель Вивек Рамасвами и экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи.
Претендент на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли 19 января в эфире CNN пообещала в случае избрания помиловать бывшего президента Дональда Трампа, если его признают виновным. Последнее, что нам нужно, — это сидящий в тюрьме 80-летний президент, заявила она.