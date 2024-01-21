Вашингтон, 22 января, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Избирательный штаб Дональда Трампа поблагодарил губернатора Флориды Рона Десантиса за поддержку и выход из гонки за выдвижение кандидатом на пост президента США. В штабе республиканцев призвали всех однопартийцев сплотиться вокруг Трампа для победы над действующим американским лидером Джо Байденом.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Для нас честь получить поддержку со стороны губернатора Рона Десантиса и столь многих бывших кандидатов в президенты. Настало время всем республиканцам сплотиться вокруг президента Трампа, чтобы победить <…> Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству», — говорится в заявлении штаба.

Главным конкурентом Трампа от Республиканской партии становится бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января кандидат в президенты США от Республиканской партии губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о завершении президентской кампании. Несмотря на разногласия, Рон выразил поддержку бывшему главе Белого дома Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание на пост президента США. Очевидно, что Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена, подчеркнул Десантис.

Ранее о выходе из президентской гонки в США объявили республиканцы предприниматель Вивек Рамасвами и экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи.

Претендент на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли 19 января в эфире CNN пообещала в случае избрания помиловать бывшего президента Дональда Трампа, если его признают виновным. Последнее, что нам нужно, — это сидящий в тюрьме 80-летний президент, заявила она.