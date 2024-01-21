Флорида, США, 22 января, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о прекращении участия в предвыборной гонке за пост президента США. Видеообращение политика 21 января опубликовано на его странице в соцсети X.

(сс) Government of Florida Дональд Трамп и Рон Десантис

«Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить своё время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет чёткого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании», — заявил Десантис.

Губернатор Флориды выразил поддержку бывшему главе Белого дома Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание на пост президента США. При этом Десантис отметил, что у него были разногласия с Трампом, но очевидно, что он превосходит действующего президента Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, в январе о выходе из президентской гонки в США объявил кандидат от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами. К такому решению он пришёл после объявления предварительных итогов голосования в Айове. Рамасвами признался, что позвонил сопернику Дональду Трампу, поздравил его с победой. По его словам, он заверил Трампа, что будет поддерживать его на выборах.

Кроме того, решение о выходе из президентской предвыборной гонки принял экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи. Он позиционировал себя как самого активного противника экс-президента Дональда Трампа среди кандидатов в президенты США от республиканцев.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.