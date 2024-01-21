Москва, 22 января, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1» 21 января прокомментировала обстрел ВСУ рынка в Донецке, где погибли мирные жители.

Рисунки детей Донбасса Донецк

Симоньян пояснила, почему Россия в ответ на удар киевских боевиков не поступит аналогично. По её мнению, «мать не разрывает своего младенца».

«Когда эти твари размозжили голову бабушкам, торговавшим на донецком рынке… Отчего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, не разорвём их младенцев? Потому что они — наши, потому что не разрывает мать своего младенца, так не бывает. Это и доказательство того, что они наши», — сказала главный редактор в эфире.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января ВСУ обстреляли Куйбышевский, Петровский, Никитовский и Кировский районы Донецка. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий». Теракт был совершён тогда, когда в торговых рядах было наиболее многолюдно. Погибли 28 человек, ещё 30 получили ранения. В течение всего дня ВСУ 27 раз обстреливали территорию ДНР из артиллерии.

Глава республики Денис Пушилин объявил 22 января днём траура по жертвам обстрела Донецка.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе обстрел города Донецка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после оперативного доклада об обстреле рынка в Донецке поручил в рамках расследования уголовного дела по факту произошедшего установить всех причастных к преступлению лиц.