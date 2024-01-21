Херсон, 21 января, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Вечером 21 января в подконтрольном украинским властям городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне раздаются взрывы», — написал он.

Другой подробной информации глава администрации не привёл.

При этом в подконтрольных Киеву районах Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января во временно подконтрольном ВСУ Херсоне также звучали взрывы. Их слышали в Днепровском районе города. Об опасности с воздуха жителей не предупреждали.

Днём 21 января над Геническим округом Херсонской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ, нацеленные на Крым. В регионе ранее объявили ракетную опасность, подтвердил губернатор области Владимир Сальдо.

В Донецке 21 января ВСУ обстреляли Куйбышевский, Петровский, Никитовский и Кировский районы. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик. Удар был нанесён тогда, когда в торговых рядах было наиболее многолюдно. В результате теракта погибли более 20 человек.