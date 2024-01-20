Киев, 20 января, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном ВСУ городе Херсоне произошли взрывы. Об этом 20 января сообщил назначенный киевским режимом глава городской администрации Роман Мрочко.

Global Look Press/Mykola Miakshykov

По его словам, взрывы раздаются в Днепровском районе города.

Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

Как передавало ИА Регнум, 19 января назначенный киевским режимом глава военной администрации части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в Херсоне в результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры.

17 января сообщалось о взрывах в Одессе и Днепропетровской области, а поздно вечером 16 января — о взрывах в Харькове и временно оккупированном ВСУ Херсоне.