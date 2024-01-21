Донецк, 21 января, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Число погибших при обстреле Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) возросло до 25 человек. Также известно о 20 пострадавших, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере ещё 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин.

Он уточнил, что у многих пострадавших, включая двоих детей, проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое пострадавших не выжили, уточнил глава региона.

Удар по мирному городу

Вооружённые силы Украины (ВСУ) 21 января обстреляли Куйбышевский, Петровский, Никитовский и Кировский районы Донецка. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик. Удар был нанесён тогда, когда в торговых рядах было наиболее многолюдно.

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Глава региона уточнил, что по городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

В следственном управлении Следственного комитета России по ДНР сообщили, что среди погибших было двое детей.

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В общей сложности за утро воскресенья военные киевского режима выпустили по Донецку свыше 30 снарядов калибра 155 мм.

Вместе с тем губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ВСУ продолжает подло и цинично убивать мирных людей.

«Украинская армия, не добившаяся побед на фронте, цинично и подло продолжает убивать и ранить мирных жителей», — написал он.

Обстрелы других городов России

ВСУ утром и днём 21 января обстреливали и другие населённые пункты ДНР, включая Горловку и Макеевку, выпустив более 20 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В частности, по Макеевке было выпущено пять снарядов, по Горловке — 17.

Кроме Донецка, в этот же день ВСУ обстреляли с применением артиллерии «натовского» калибра 155 мм город Алёшки Херсонской области. В результате среди мирного населения два человека погибли.

Жилые дома получили многочисленные повреждения от обстрелов. Действия ВСУ стали очередным преступлением в отношении мирного населения региона.

По данным экстренных служб Херсонской области, в ночь на 21 января ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Старая Збурьевка, Обрывка, Алёшки, Днепряны и Крынки.

В ходе украинского обстрела 20 января было выпущено 44 снаряда из ствольной артиллерии по Крынкам, Алёшкам, Новым Лагерям, Казачьим Лагерям, Песчановке и Сагам.

Вместе с тем сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших в результате атаки нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. В хуторе Терезовка атаке подвергся гражданский автомобиль, уточнил губернатор.

Варварский теракт

После обстрела Донецка МИД РФ опубликовал заявление, в котором назвал обстрел Донецка со стороны ВСУ варварским терактом, направленным против мирных жителей.

«Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России», — говорится в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что террористические атаки со стороны Украины наглядно свидетельствуют об отсутствии у нее политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.

В министерстве отметили, что Запад, пытаясь нанести России «стратегическое поражение», «бездумно поддерживает и подталкивает киевский режим к всё более безрассудным шагам, включая акты терроризма».

В МИД призвали международное сообщество осудить обстрел мирного города, отметив, что молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных жителей и «стимулировать украинских неонацистов к более кровавым злодеяниям».

Предстоящее заседание Совбеза ООН

Вместе с тем удар ВСУ по Донецку станет одной из тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова 22 января, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием С. В. Лаврова», — написал дипломат.

Намерение обсудить во время Совбеза ООН атаку киевского режима на Донецк подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что атаки по мирным гражданским объектам в Донецке являются бесчеловечными, они нацелены на убийство мирных жителей.

Как указала дипломат, участие западных стран в этом в виде наёмников, которые работают в пользу киевского режима против мирных граждан, — всё это станет предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН, в котором примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

Захарова отметила, что российская делегация сейчас вылетает в Нью-Йорк.

Россия никогда не будет отвечать подобным образом

Президент РФ Владимир Путин 1 января на встрече с участниками спецоперации в военном госпитале имени Вишневского в Москве, комментируя теракт в Белгороде, в котором погибли 25 человек, заявил, что Россия не будет наносить удары по площадям в украинских городах, а атаковать только военные объекты.

«Мы, конечно, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, я понимаю, у меня всё кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьём по военным объектам, так и будем делать» — сказал тогда Путин.

Российский лидер отметил, что обстрел Белгорода, безусловно, является террористическим актом, потому что под прикрытием двух ракет «Ольха» ВСУ неизбирательно ударили из систем залпового огня по центру города, где люди гуляли перед Новым годом.

Кроме того, 16 января на встрече с главами муниципальных образований Путин заявил, что ударами по гражданским объектам на территории России Киев хочет показать своим спонсорам, что он якобы в состоянии отвечать на действия России.

Глава государства тогда отметил, что в ударах ВСУ нет никакого военного смысла.

Он подчёркивал, что российская армия наносит высокоточные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса на всю глубину украинской территории.