ДНР, 20 января, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Ярославские десантники штурмом захватили опорный пункт украинских боевиков к северо-западу от Артёмовска, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Уточняется, что российские военные скрытно и незаметно атаковали опорный пункт противника с разных сторон.

«Сломив сопротивление украинских военных огнём из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Штурмовики выполнили поставленную задачу и улучшили положение подразделений ВС РФ по переднему краю.

Украинский опорник удалось обнаружить с помощью беспилотника. По переданным координатам разведки удар нанесли артиллеристы и расчёты FPV-дронов, позволив впоследствии штурмовикам захватить и зачистить позиции ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, один из российских командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса заявил, что боевики ВСУ стараются избегать стрелковых боёв у Артёмовска и часто отступают либо сдаются в плен. Как правило, при возникновении боевых столкновений украинцы понимают свою безысходность, добавил военный.

В Минобороны РФ 19 января сообщили об уничтожении за неделю 1880 украинских боевиков на донецком направлении. Бои шли в районе Курдюмовки, Антоновки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки. ВСУ также потеряли 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.