Донецк, 20 января, 2024, 14:28 — ИА Регнум. ВС России прорвали оборону ВСУ на нескольких участках под Донецком. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Под Донецком наши штурмовики при поддержке артиллерии, ВКС и разведчиков зачистили несколько мощных укрепрайонов противника, прорвав оборону сразу на ряде участков фронта», — приводит ТАСС его слова.

Как сообщил Гагин, в результате операций ВСУ потеряли десятки человек убитыми и ранеными.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе посёлка Спорное в Донецкой Народной Республике. На кадрах видно, как российская артиллерия наносит удары по 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Спорного в ДНР.

Ранее военное ведомство показало кадры ударов самолётов Су-25 по подразделениям ВСУ на донецком направлении. Отмечалось, что лётчики, применив авиационные средства поражения, выполнили противоракетный манёвр и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели были поражены.

Ранее Гагин сообщил, что киевский режим перебросил под Донецк несколько новых подразделений ВСУ, укомплектованных мобилизованными. Гагин уточнил, что почти всех новичков отправили непосредственно на передовую и только небольшую часть прибывших резервов оставили на второй и третьей линиях обороны.