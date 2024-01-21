Манчестер, США, 21 января, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Из-за некомпетентности президента Джо Байдена Соединённые Штаты превратились в свалку. Такое заявление сделал на митинге в Манчестере бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Трансляция велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Многолюдный митинг сторонников Трампа проходил в штате Нью-Гемпшир. В толпе можно было заметить американцев всех возрастов.

«Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира. Демократия из-за его некомпетентности под угрозой», — прокричал Трамп под возгласы одобрения собравшихся.

Трамп призвал всех «встать с кроватей», проголосовать, послав «ясный сигнал о своём единстве».

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп заявил, что намерен наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным из-за ядерного оружия. Об этом он сообщил в интервью журналисту Шону Хэннити.

По словам Трампа, с «людьми, у которых есть мощное ядерное оружие» следует поддерживать нормальные отношения.

Прежде чем что-то сказать, нужно думать, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ экс-президенту США Дональду Трампу на его высказывания о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине в случае его победы на ноябрьских выборах. Зеленский нагрубил американскому политику на пресс-конференции в Давосе.