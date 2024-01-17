Давос, Швейцария, 17 января, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Прежде чем что-то сказать, нужно думать, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ экс-президенту США Дональду Трампу на его высказывания о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине в случае его победы на ноябрьских выборах. Зеленский нагрубил американскому политику на пресс-конференции в Давосе, а видео выложил офис украинского лидера в своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

В своей речи Зеленский отметил, что не видел выступление Трампа, но видимо это была какая-то конференция.

«Трамп сказал, что, если Путин не остановится, он передаст большее вооружение Украине. Если Украина не остановится, то заберёт какие-то запасы. <…> Я скажу так, как мне отец всегда говорил: «Сначала подумай — потом говори», — ответил Зеленский.

В этом случае Россия может занять всю территорию Украины, добавил с опаской глава киевского режима. На вопрос, какими будут взаимоотношения Украины и США в случае победы Трампа, Зеленский заявил о готовности работать со всеми.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова. Это было первое в США голосование по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии. После победы на предварительных выборах в Айове Трамп пообещал разрешить конфликт между Россией и Украиной «очень быстро». В частности, он заявил, что очень хорошо знает президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского.

В 2023 году Зеленский нахамил британскому министру обороны Бену Уоллесу и без объяснений уволил посла в Лондоне Вадима Пристайко. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что действия украинского лидера вызывают тревогу и сомнения в его способностях руководить страной.