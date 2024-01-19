Вашингтон, 19 января, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным из-за ядерного оружия. Об этом он сообщил в интервью журналисту Шону Хэннити на канале Fox News.

Илья Питалев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и бывший президент США Дональд Трамп

Он отметил, что ранее ладил с российским лидером.

По словам Трампа, с «людьми, у которых есть мощное ядерное оружие» следует поддерживать нормальные отношения.

«Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин… у меня были переговоры с председателем Си, у меня прекрасные отношения», — заявил он.

Трамп также отметил, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал «позвать назад» Трампа.

«Умный парень, блестящий парень, очень уважаемый», — сказал американский политик о премьер-министре Венгрии.

Как передавало ИА Регнум, ранее американская газета Politico сообщила, что наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года в США, бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и спикер палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Украины. Как указал собеседник, между официальными лицами Украины и командами Трампа и Джонсона нет стабильной связи.

Ранее Politico сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Евросоюза увеличить помощь Украине из-за страха остаться один на один в «противостоянии» с президентом России Владимиром Путиным. Как указывается в публикации, ошеломительная победа Дональда Трампа на праймериз в Айове лишь повысила ставки, сделав слишком правдоподобным предположение, что Европе придётся самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если Трамп вновь станет президентом.